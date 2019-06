Sampaoli vê ‘favor’ de Uribe ao Santos após atuações discretas: “Não está 100%”

Uribe não foi bem nos dois primeiros jogos pelo Santos, na vitória por 1 a 0 contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, e a derrota por 2 a 1 diante do Atlético-MG, com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O atacante pouco participou das partidas e foi substituído em ambos os compromissos sem finalizar. O técnico Jorge Sampaoli tem uma explicação.

“Uribe nos faz um favor, muito tempo sem treinar e jogar. Não está no 100%. Temos muita confiança nele para o futuro. Em forma, será um jogador ótimo para o Santos”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

Uribe não atuava desde abril por causa de uma lesão no tornozelo ainda pelo Flamengo. A comissão técnica do Santos vai avaliar a necessidade de escalá-lo no domingo, mais uma vez contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.