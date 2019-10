Sampaoli vê “espetáculo lamentável” na derrota do Santos para o Atlético-MG

O técnico Jorge Sampaoli viu a derrota do Santos por 2 a 0 para o Atlético-MG como um “espetáculo lamentável” neste domingo, no Estádio Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sampaoli se disse triste pelo resultado, mas principalmente pela qualidade da partida. O Peixe pouco criou e o Galo conseguiu cozinhar o jogo.

“Gol (de Luan, aos dois minutos) nos surpreendeu um pouco e jogo foi cortado pelo que quis o time mandante. Com 2 a 0 se jogou no ritmo do mandante. Não conseguimos jogar em espaço curto. Mais do que resultado que me deixa triste, me deixa triste a partida”, disse Sampaoli.

“Isso prejudica o futuro do futebol. Gente no chão o tempo todo. Se contar o tempo que se jogou hoje… É uma partida para esquecer rápido, a não ser de que um ganhou três pontos e outro não. Partida não me deixou nada. O trâmite de parar muito o jogo fez com que fosse mais fácil para quem quer se defender do que quem quer propor. Falei (para o árbitro) que foi responsável também pelo jogo durar pouco. Espetáculo, para o meu gosto, foi lamentável”, emendou o técnico.

O Peixe pode terminar a rodada a cinco pontos do Palmeiras e a 13 do Flamengo. Os rivais enfrentam Athletico-PR e Fluminense, respectivamente, também neste domingo.

A programação do Santos prevê treino na manhã desta segunda-feira no CT do Cruzeiro e folga na terça. O Peixe voltará a campo para enfrentar o Corinthians, sábado, em Itaquera.