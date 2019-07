Sampaoli vê boa chance de venda e prepara Santos sem Jean Mota

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, imagina a saída de Jean Mota nos próximos dias e arma o time sem a presença do meia, destaque no primeiro semestre.

Sampaoli ouviu de membros da diretoria sobre Jean ser quem tem mais chance de ser negociado nessa janela de transferências. Ele é alvo constante do futebol árabe e esteve na mira do Borussia Monchengladbach (ALE) em 2018.

Oficialmente, o Peixe nega qualquer proposta pelo artilheiro do Campeonato Paulista. Nos bastidores, porém, admite opções para o jogador no exterior e prevê novidade em breve. O Alvinegro detém 80% dos direitos econômicos.

Jean Mota tem sido reserva durante toda a pausa no Campeonato Brasileiro por causa da Copa América. Sampaoli prepara o Santos com Carlos Sánchez como camisa 10, com Sasha e Marinho pelas pontas e Uribe na frente. Cueva e Evandro também podem ser armadores.

Além de Jean, Lucas Veríssimo e Eduardo Sasha são vistos como grandes ativos de mercado pelo Peixe. Veríssimo, porém, só sairia com uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 43 mi) e Sasha tem 50% dos direitos econômicos ligados ao Internacional, então a oferta teria de ser alta para o “sim” do Alvinegro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com