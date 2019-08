Sampaoli testa Santos sem Victor Ferraz no penúltimo treino antes do clássico

O técnico Jorge Sampaoli testou o Santos sem Victor Ferraz no treinamento da última quinta-feira, no CT Rei Pelé, o penúltimo antes da partida contra o São Paulo neste sábado, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O capitão Victor Ferraz perdeu a vaga para Felipe Aguilar em um dos times, o provável titular, contra os sparrings. A outra formação contou com jogadores como Evandro, Cueva e Uribe.

A definição ocorrerá na atividade da tarde desta sexta, mas a tendência é de Lucas Veríssimo mais uma vez como “central-lateral” pela direita e Felipe Jonatan no meio-campo.

Se Sampaoli repetir as escolhas desta quinta, o Santos enfrentará o São Paulo com: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Santos venceu as últimas sete partidas do Campeonato Brasileiro e é o líder, com 32 pontos, quatro a mais que o Palmeiras.

