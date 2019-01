Sampaoli tem pressa, e Soteldo já treina pelo Santos neste domingo

Primeiro reforço do Santos para 2019 e anunciado no último sábado, Yeferson Soteldo fará o primeiro treinamento já neste domingo pela manhã, no CT Rei Pelé.

Aprovado nos exames médicos sem qualquer restrição, o venezuelano fará uma “pré-temporada individual”, passando por procedimentos semelhantes ao restante do elenco.

O técnico Jorge Sampaoli quer utilizar o meia-atacante de 21 anos o quanto antes. Como o prazo para a primeira rodada do Campeonato Paulista se esgotou, a expectativa é de estreia no dia 24, diante do São Bento, em Sorocaba, no segundo compromisso do Estadual.

O Peixe pagará R$ 13 milhões parcelados ao Huachipato para contar com Soteldo. Há a expectativa da primeira contratação vestir a camisa 10, livre após a ida de Gabigol para o Flamengo.