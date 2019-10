Sampaoli tem dois desfalques de última hora para enfrentar o Bahia

Querendo abrir seis pontos de distância para o São Paulo, atual quarto colocado, o Santos tem compromisso marcado para esta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasilerão. Além de Diego Pituca, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, o técnico Jorge Sampaoli terá que lidar com outros dois desfalques de última hora.

Nesta quarta-feira, a Gazeta Esportiva teve acesso à lista de relacionados do Alvinegro Praiano e os nomes de Derlis González e Victor Ferraz se fizeram presentes. No entanto, a assessoria do clube informou, na manhã desta quinta, que tanto o atacante como o lateral não estarão no banco de reservas.

Após o falecimento de um parente, o Santos lamentou e se solidarizou com paraguaio, que foi liberado para voltar ao seu país. O lateral-direito, por sua vez, foi diagnosticado com um quadro de virose e o departamento médico vetou sua participação.

Para o lugar de Derlis, Sampaoli convocou Lucas Venuto. O atacante foi contratado em agosto e já fez três atuações pelo Santos. A vaga de Victor Ferraz foi assumida Cadu, que se destacou na base do Peixe e assinou contrato com o time profissional em 2018.

Confira os 23 relacionados para a partida entre Santos x Bahia

Goleiros: Everson, Vanderlei e John;

Laterais: Pará, Cadu, Jorge e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Aguilar;

Meio-campistas: Alison, Evandro, Carlos Sánchez, Jean Mota e Jobson;

Atacantes: Marinho, Soteldo, Eduardo Sasha, Tailson, Lucas Venuto e Uribe.