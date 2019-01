Sampaoli se reúne com presidente do Santos e pede quatro reforços

O técnico Jorge Sampaoli se reuniu com o presidente José Carlos Peres na noite desta segunda-feira, em Santos. A conversa foi um pedido do mandatário e serviu para esclarecer alguns assuntos.

Na sexta-feira, Sampaoli disse em entrevista coletiva desconhecer a situação financeira do clube ao assinar contrato. No sábado, admitiu não saber da negociação de Bruno Henrique com o Flamengo. As notícias geraram dúvida na torcida e alguns boatos sobre a possível saída do treinador.

O presidente atualizou o argentino sobre as negociações em andamento e ouviu o pedido sobre mais quatro reforços: um lateral-esquerdo, um meio-campista, um ponta e um centroavante. E a prioridade é a camisa 9 – Nicolás Blandi, do San Lorenzo, é a prioridade. Para a ala, Adriano, do Besiktas-TUR, empolga a comissão técnica.

Sampaoli saiu do encontro feliz e negou qualquer chance de romper seu contrato neste momento. A preocupação é perder tempo de treinamento sem todas as peças necessárias.

O Peixe contratou Felipe Aguilar, do Atlético Nacional-COL, e Yeferson Soteldo, do Huachipato-CHI. Everson, do Ceará, tem negociação avançada. Ronaldo, do Flamengo, chegará por empréstimo como parte da venda de Bruno Henrique.