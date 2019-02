Sampaoli se irrita ao falar de Ganso: “Trabalho para o Santos”

O técnico Jorge Sampaoli ficou irritado ao ser perguntado, mais de uma vez, sobre Paulo Henrique, reforço do Fluminense, na noite desta quarta-feira, depois de vitória do Santos por 7 a 1 sobre o Altos, no Piauí.

O treinador desviou do assunto, os repórteres presentes titubearam e ele aproveitou a brecha para deixar a entrevista coletiva antes de responder mais perguntas.

“Não falo de ninguém, trabalho para o Santos e quero fazer algo importante no Brasil. O que terei de falar com Ganso, falarei pessoalmente. Penso no Santos que é minha equipe”, disse Sampaoli.

Ganso provocou Sampaoli na apresentação oficial pelo Fluminense, ao dizer que o técnico o pediu, mas não o escalou, e ao brincar sobre ser utilizado como “5”, lembrando da goleada sofrida para o Ituano, no último fim de semana.