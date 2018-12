Sampaoli se incomoda com a falta de reforços no Santos

O técnico Jorge Sampaoli está incomodado com a falta de reforços no Santos. A reapresentação do elenco, com o primeiro treino do argentino, está marcada para o dia 2 de janeiro e não há qualquer contratação anunciada.

Na conversa com o presidente José Carlos Peres, o argentino ouviu sobre o projeto para o futebol e a ideia de ter um elenco forte para brigar por todos os títulos: “Teremos o time do Sampaoli”. Na prática, porém, o Peixe tem sérias dificuldades financeiras e limitações para atuar no mercado – os direitos de imagem estão atrasados em dois meses.

Gigliotti, do Independiente-ARG, foi um dos pedidos de Sampaoli, mas o Alvinegro recuou com os valores exigidos, por exemplo. Diante da falta de novidades, o técnico quer analisar jogador por jogador na pré-temporada antes de liberar empréstimos, como nos casos de Yuri para o Fluminense e Jean Mota para o Bahia.

O Santos não tem negociações encaminhadas e deve virar o ano sem caras novas. O presidente Peres busca soluções em receitas rápidas e empréstimos bancários para quitar o atraso salarial e alguma das sugestões de Sampaoli.

Executivo de futebol do Peixe, Renato está de férias em Sevilha, na Espanha, e pouco fala com Peres. O presidente centraliza as negociações e dá poucas informações para o restante da diretoria.