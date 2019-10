Sampaoli se impressiona com Autuori, mas elenco do Santos para 2020 preocupa

Jorge Sampaoli está impressionado com Paulo Autuori. O técnico do Santos vê o superintendente capaz de profissionalizar o clube, com melhora na estrutura e em processos como de renovação contratual.

O treinador, porém, se preocupa com um fator além da atuação de Autuori: a montagem do elenco para 2020. O argentino quer ter à disposição jogadores capazes de brigar por todos os títulos na próxima temporada.

Paulo Autuori não se envolve em questões financeiras e o presidente José Carlos Peres já anunciou um investimento menor em 2020, com redução da folha salarial.

Jorge Sampaoli quer reforços importantes, mas o receio não está apenas na falta de dinheiro. O profissional quer o Peixe se adiantando no mercado em busca de atletas em fim de contrato, por exemplo.

Outra preocupação é a manutenção do atual grupo. Sampaoli encontrou alguns “intocáveis” e teme pela saída, casos de Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Jorge, Diego Pituca e Soteldo, em alta no mercado. O Alvinegro não aproveitou a última janela de transferências e precisa de pelo menos uma boa venda em janeiro.

“Não podemos trabalhar com hipóteses. O planejamento está sendo sinalizado, daí saberemos quem vai sobrar no futebol. Vender o estoque será vital e sem dúvida (elenco será reduzido), mas queremos manter os jogadores de bom nível, embora ninguém seja inegociável”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Esse fator, de sentir ou não o Santos preparado para 2020, é um dos motivos para Jorge Sampaoli ainda não ter definido seu futuro. O contrato só termina em 15 meses, mas o técnico não descarta sair em dezembro.

