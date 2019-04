Sampaoli se entusiasma com estádio lotado pela 1ª vez no Santos

O técnico Jorge Sampaoli está entusiasmado para o primeiro jogo com o estádio lotado sob o comando do Santos, nesta segunda-feira, diante do Corinthians no Pacaembu, pela semifinal do Campeonato Paulista. A previsão é de cerca de 40 mil presentes.

A pessoas próximas, o argentino se diz ansioso para ver o Pacaembu cheio e vê como fundamental o apoio do torcedor para sufocar o rival e buscar a reação depois da derrota por 2 a 1 em Itaquera.

Logo depois do primeiro jogo pelo Peixe, diante da Ferroviária, na Vila Belmiro, Sampaoli disse ser responsabilidade do Alvinegro lotar os estádios.

“Temos que fazer com que até o torcedor mais humilde se esforce para ver nosso time jogar. Temos que tomar esse estádio. Seria bom ver estádio cheio e isso é nossa responsabilidade”, disse Sampaoli, na ocasião.

A média de público do Santos em 2019 é de 12.456 pagantes. A maior presença do torcedor ocorreu diante do São Paulo, com 18.601 no Pacaembu.

Com a reforma, o Peixe só atuou uma vez na Vila Belmiro. Depois do clássico desta segunda no Pacaembu, o Alvinegro voltará a atuar em seu estádio na quinta-feira, contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.