Sampaoli se anima com desempenho de Uribe durante pausa no Santos

O técnico Jorge Sampaoli está animado com o desempenho de Fernando Uribe durante os treinos da “intertemporada” do Santos em meio à pausa para a Copa América.

Sampaoli vê Uribe cada vez mais ambientado ao sistema de jogo, com maior participação, sem depender tanto da criação dos meio-campistas para aparecer nas atividades.

Além disso, o colombiano tem ajudado mais na defesa e na pressão sobre os adversários, com nítida melhora física e maior intensidade.

Sem Soteldo e Derlis, de folga após a participação na Copa América por Venezuela e Paraguai, Uribe tem sido o centroavante e Eduardo Sasha, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o ponta pela direita, com Marinho aberto na esquerda. Essa deve ser mais uma vez a formação ofensiva para o jogo-treino diante da Ponte Preta, sábado no CT Rei Pelé, e provavelmente contra o Bahia, dia 13, em Salvador, pela 10ª rodada da competição nacional.

O centroavante ex-Flamengo participou dos jogos contra Ceará e Atlético-MG (duas vezes) antes do recesso. Ele não marcou gols e atuou num total de 150 minutos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com