Sampaoli se anima com Alison, mas cobra mais “ousadia” no Santos

Jorge Sampaoli gostou muito do desempenho de Alison na derrota do Santos por 1 a 0 para o Flamengo no último sábado, no Maracanã.

O técnico vê o volante com características defensivas muito fortes – marcação alta, cobertura dos laterais e o “perde pressiona” bem assimilado -, mas quer maior volume de jogo no meio-campo. Esse é um pedido antigo do treinador, que admite evolução em outros quesitos: jogar mais em pé, preencher melhor os espaços, trocar passes com mais velocidade e se apresentar para o goleiro e os zagueiros na saída de trás.

Sampaoli enxerga Alison capaz de participar mais da construção ofensiva. Contra o Flamengo, por exemplo, arriscou quatro lançamentos (errou dois) e acertou 31 de 34 passes.

O argentino espera desempenho semelhante nas próximas rodadas e ainda mais desenvoltura para arriscar. A falta de “ousadia” faz com que Alison não tenha sequência como titular e seja utilizado em ocasiões específicas – ele saiu jogando quatro vezes nos últimos 10 compromissos.

Com Gustavo Henrique suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Alison pode atuar à frente da defesa, num esquema de dois zagueiros diante do Grêmio, sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jorge Sampaoli fará esse e outros testes durante a semana.

