Sampaoli relaciona 28 para jornada dupla no Santos; veja lista

O técnico Jorge Sampaoli relacionou 28 jogadores para a jornada dupla do Santos nessa semana: Avaí, quarta-feira, e Goiás, no sábado, pelas rodadas 31 e 32 do Campeonato Brasileiro.

O Peixe viaja nesta terça e só volta para São Paulo no sábado. O Alvinegro treinará no CT do Avaí na quinta e no campo do Atlético-GO na sexta.

Para otimizar os treinamentos e evitar ter menos reservas por causa de problemas físicos, Sampaoli levou 28 atletas – o normal é 23. Victor Ferraz, recuperado de virose e fora contra Bahia e Botafofo, fica à disposição.

A provável escalação contra o Avaí é: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Veja os 28 relacionados:

Goleiros: Everson, Vanderlei e John;

Laterais: Pará, Victor Ferraz, Jorge e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Felipe Aguilar, Luan Peres e Wagner Leonardo;

Meio-campistas: Diego Pituca, Carlos Sánchez, Evandro, Alison, Jean Mota e Jobson;

Atacantes: Marinho, Soteldo, Eduardo Sasha, Tailson, Derlis González, Lucas Venuto, Uribe, Alexandre Tam e Yuri Alberto.

