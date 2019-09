Sampaoli projeta Flamengo x Santos e vê rival “acima da média”

Após o empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, o técnico Jorge Sampaoli já projetou o desafio do Santos de enfrentar o Flamengo no próximo domingo, às 16h, pela 19ª e última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Sampaoli vê o Rubro-Negro acima da média no Brasileirão e destaca a força do conjunto para superar elencos de maior investimento.

“Temos que recuperar os pontos contra uma equipe muito forte. Tem equipe superlativa para a média do torneio. Vamos trabalhar muito para que isso suceda. Há elencos fortes para o segundo turno e vão brigar também pelo torneio. Há 10, 12, não só duas. Temos que estar preparados com nossa capacidade para estar à altura”, disse Sampaoli.

“Há os que tem maiores condições contratuais, os poderosos, e os de recursos de outro tipo.. Temos que nos apegar ao conjunto para funcionar. Creio que hoje (diante do Athletico) a partida ocorreu ao nosso favor, com infortúnio do centroavante (Uribe), tivemos cinco ou seis chances. Que as diferenças sejam diminuídas com o tempo e o funcionamento da equipe”, completou.

Com o empate, o Alvinegro fica com 37 pontos, ainda em segundo, e a dois do líder Flamengo. O Santos terá cinco retornos e o desfalque de Diego Pituca.