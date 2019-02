Sampaoli prepara Santos para clássico contra o Palmeiras com três poupados

O Santos terá um time misto para enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A preocupação é com a partida diante do River Plate-URU na terça-feira, no Pacaembu, na volta da primeira fase da Sul-Americana (em Montevidéu, empate por 0 a 0).

O técnico Jorge Sampaoli ainda fará observações no treinamento desta sexta, no CT Rei Pelé, e aguardará por exames de desgaste físico, mas tem preparado o Peixe com três titulares preservados.

A tendência é que Victor Ferraz, Jean Mota e Carlos Sánchez, jogadores com alta minutagem em 2019, sejam poupados. A escalação de Copete depende da improvável regularização de Felipe Jonatan, em negociação final com o Alvinegro e titular nas primeiras atividades com o elenco. Alison está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Um provável Santos é: Vanderlei, Matheus Ribeiro, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete (Felipe Jonatan); Yuri, Jean Lucas, Diego Pituca e Cueva; Rodrygo e Derlis González.

Gustavo Henrique esteve em campo em todos os compromissos do ano, assim como Sánchez e Jean Mota, mas Sampaoli tem poucas opções por causa das lesões de Luiz Felipe e Lucas Veríssimo e não quer promover a estreia de Kaique Rocha logo num clássico.

