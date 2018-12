Sampaoli pede tempo a Rodrygo no Brasil e elogia Yuri Alberto

Apresentado pelo Santos como novo técnico nesta terça-feira, em São Paulo, o técnico Jorge Sampaoli pediu mais tempo a Rodrygo no Brasil antes da ida para o Real Madrid-ESP, marcada para julho de 2019.

O argentino acha que a joia precisa de maior tempo no Peixe para amadurecer. Adiar a ida à Madrid, porém, está descartada.

“Rodrygo para seu bem seria importante consolidar um par de anos a mais aqui, para o bem dele e meu. Mas não decido eu. O que passa a Vinicius (Jr) em Real Madrid e outros garotos vão rápido e não contam com o lugar que esperavam. Seria bom chegar com mais competência nacional, com momento de formação ótima”, disse Sampaoli.

O técnico ainda elogiou Yuri Alberto, de 17 anos, mas destacou que substituir Gabigol é a maior preocupação do Santos para a próxima temporada.

“Analisamos muito o elenco do ano anterior, mesmo em pouco tempo. Yuri Alberto nós vemos jogar e tem grande potencial para analisarmos dentro do campo. Não é só o individual, mas com companheiro, como melhora com outro. Cada jogador que chegue ao clube precisa ter características compatíveis. De nada serve trazer um centroavante que não se relacione com os extremos. Primeiro com a análise e nos apoiaremos muito em Renato e depois sobre cada jogador necessário para complementar”, explicou.

Antes de vir, vi partidas para ter um panorama antes da negociação com meu corpo técnico. Fizemos reunião com Renato, o presidente e mostramos a primeira análise, com as posições necessárias através de um perfil. Nesse perfil, buscamos alguns jogadores que não posso falar para atrapalhar, mas nessa primeira análise, que não é totalmente precisa porque tenho que voltar e analisar cada um, definiremos muito bem as características e as posições necessárias. A saída do Gabigol com seus muitos gols precisa ser substituída. É o maior problema”, concluiu.

