Sampaoli pede Ricardo Oliveira, mas Santos volta a negociar por Blandi

O técnico Jorge Sampaoli pediu ao Santos a contratação de Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, mas o presidente José Carlos Peres e outros membros da diretoria não querem o retorno do centroavante.

Na visão de Sampaoli, Ricardo Oliveira é o melhor camisa 9 do futebol brasileiro, com capacidade de pressionar o adversário, abrir as defesas com os “facões” e a facilidade de finalizar bem com os dois pés. A negociação, porém, é improvável, até porque seu contrato com o Galo vai até o fim de 2020.

Enquanto isso, o Peixe negocia com Nicolás Blandi, do San Lorenzo, como publicado pelo Diário do Peixe. Sampaoli gosta desse atacante argentino, mas não o tem como prioridade. No meio do ano, o Alvinegro ficou perto de contratá-lo sob o comando do técnico Cuca.

Blandi tem 29 anos e está em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa direita. As tratativas ainda estão em estágio inicial porque a prioridade do Santos é trazer um lateral-esquerdo e um meio-campista.

O Peixe já contratou o zagueiro Felipe Aguilar, do Atlético Nacional-COL, e o meia-atacante Yeferson Soteldo, do Huachipato-CHI, nesta temporada.