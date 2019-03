Sampaoli minimiza discussão com Antonio Carlos: “Não é importante”

As comissões técnicas de Santos e Red Bull se estranharam ao longo do jogo e discutiram depois do apito final na noite deste sábado, no Pacaembu.

O técnico Jorge Sampaoli ficou fora de si e chegou a chamar profissionais do RB para briga. Jogadores como Luiz Felipe, Everson e Osman precisaram intervir. Em entrevista coletiva, porém, o argentino minimizou o fato.