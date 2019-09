Sampaoli faz 1º esboço do Santos para enfrentar o Grêmio

O técnico Jorge Sampaoli fez o primeiro esboço do Santos para enfrentar o Grêmio em treinamento realizado na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Sem Diego Pituca, em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo, Sampaoli observou Felipe Jonatan no meio-campo. O treinador, porém, conta com o titular para a partida do sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com Gustavo Henrique suspenso, Luan Peres pode ganhar sequência. Ele disputa posição com Felipe Aguilar. Enquanto isso, Carlos Sánchez pode voltar ao banco de reservas por causa do retorno de Evandro, no fim do tratamento de edema na coxa esquerda. Evandro começou, mas saiu antes do fim da atividade para a entrada do uruguaio.

O time do treino desta quarta foi: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jorge; Alison, Evandro (Carlos Sánchez) e Felipe Jonatan; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Peixe ainda terá dois treinos em campo antes de receber o Grêmio. Sampaoli fez e fará vários testes na formação.

