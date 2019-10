Sampaoli faz 1º esboço do Santos para enfrentar o Bahia

O técnico Jorge Sampaoli fez na manhã desta terça-feira o primeiro esboço do Santos para enfrentar o Bahia na próxima quinta, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Titular absoluto, Diego Pituca se recupera de entorse no tornozelo esquerdo e é dúvida – ele não foi a campo hoje. Lucas Veríssimo volta ao time titular depois de cumprir suspensão diante do Corinthians. Jorge, com virose, também foi baixa no gramado.

A escalação teve Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Evandro e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Peixe voltará a campo na manhã desta quarta, na última atividade antes de enfrentar o Bahia. O Alvinegro ocupa a terceira colocação no Brasileirão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com