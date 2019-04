Sampaoli fala em criatividade por 1ª vitória sobre Corinthians e vaga

O técnico Jorge Sampaoli ainda não conseguiu vencer o Corinthians no comando do Santos. Derrotado no primeiro jogo pela semifinal do Campeonato Paulista, disputado na tarde de domingo, o argentino planeja usar sua criatividade para virar e buscar a vaga na decisão.

No primeiro amistoso da temporada, os dois rivais empataram por 1 a 1. Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o empate foi por 0 a 0. E, na abertura da semifinal, o Corinthians ganhou por 2 a 1 – todos os jogos foram disputados em Itaquera, como lembrou o próprio Sampaoli.

“Foram três jogos parelhos e com dois empates. Nunca tivemos a possibilidade de jogar em casa. Não houve muita diferença nas partidas, salvo nessa, em que não sofremos, mas também não fizemos o Corinthians sofrer. Não acho que isso vale para o que vem”, disse o técnico.

O Santos foi vazado por Manoel logo no começo da partida e contou com uma falha de Cássio para empatar pouco depois por meio de Derlis. Ainda no primeiro tempo, em vacilo de Luiz Felipe, Clayson marcou. No segundo tempo, o time praiano simplesmente não conseguiu dar trabalho ao goleiro adversário.

“Precisamos potencializar o que possuímos de melhor para atacar o Corinthians, um adversário que gosta de se defender. Então, temos que ser bastante criativos na revanche”, explicou Sampaoli. “Sabemos que contamos com 90 minutos para mudar a história”, completou.

O segundo e decisivo confronto entre Santos e Corinthians está marcado para as 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Estádio do Pacaembu. Empate beneficia o time paulistano, enquanto triunfo por um gol da equipe praiana leva a decisão aos pênaltis.