Sampaoli explica pouca utilização da base no Santos: “Não há jogadores destacados”

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, voltou a explicar nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, a pouca utilização de jogadores revelados nas categorias de base.

Sampaoli tem um grupo de transição para compor os treinamentos, mas não vê atletas prontos para ganhar minutos. Alguns, como Wagner Leonardo e Alexandre Tam, têm ido para o banco de reservas com frequência.

“Estamos analisando a todo tempo. As redes são antissociais, não sociais. Tomam postura de análise amadora a uma pessoa que está no dia a dia, trabalhando profissionalmente. Eu teria que escutar e escuto, trabalho com profissionalismo e vejo todos os dias. Santos tem que reestruturar sua força básica com os menores. Produtividade do sub-20 e sub-23 não é boa e não há jogadores destacados nas divisões. Ou pelo menos não está se destacando. Se faz cinco gols no sub-20, teria que revisar o motivo de eu não utilizar. Querer que alguém resolva de uma situação que não exista é irreal. Queremos que algum garoto substitua quem não está na melhor performance, mas eu não estou convencido. E em todos os lugares onde estive revelei garotos, coloquei até de 15 anos na Copa do Chile. Aqui ainda não encontrei quem possa afrontar em cima numa situação difícil”, disse Sampaoli.

A equipe sub-20 do Santos está em 16º no Brasileiro da categoria, mas lidera seu grupo na terceira fase do Paulista. O time foi eliminado no Aspirantes.

Sampaoli vê talento em alguns atletas e os prepara para 2020. O volante Sandry, por exemplo, foi revelado no Campeonato Paulista, mas a demora pelo primeiro contrato profissional deixou o jovem afastado até agosto.

