Sampaoli explica Jorge reserva no Santos e analisa Jobson

O técnico Jorge Sampaoli explicou a opção pelo lateral-esquerdo no banco de reservas do Santos, em coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira.

Diego Pituca tem sido “lateral-volante”, preenchendo a linha de quatro sem a bola e no meio-campo com a posse.

“Laterais internos nos deram controle no campo. Pituca como lateral não teve inconveniente, não há como mudar. Sabemos a capacidade do Jorge, com a técnica que tem pode chegar a ser da seleção, mas hoje terá de esperar”, disse Sampaoli.

O argentino ainda analisou a chegada de Jobson, volante anunciado nesta terça-feira depois de ser destaque do Campeonato Paulista pelo Red Bull.

“Vimos nele um jogador que tem muita capacidade, técnica, sabe mover e encontrar jogadores livres. Tem muito a ver com nosso jogo. Chegou pela primeira vez, precisa estar em forma para estar à altura da dinâmica do time. Pode potencializar esse elenco. Quando estiver bem, pode nos dar muito futebol”, afirmou.