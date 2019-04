Sampaoli explica estratégia contra o Grêmio e elogia atuação do Santos

Jorge Sampaoli se mostrou bastante satisfeito com a atuação do Santos na vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois de promover uma mudança no time e entrar em campo com três defensores, o treinador argentino não só elogiou a atuação, principalmente no primeiro tempo, como rasgou elogios ao time do Grêmio.

“Nós nos adiantamos no jogo, primeiro tempo tivemos controle do jogo, não sofremos. Fomos contundentes na hora de atacar. Se eles tivessem feito o gol antes, nos obrigaria a dar espaço, mas jogamos dentro da nossa ideia”, disse. “Feliz por eles e porque começamos com uma vitória num lugar muito difícil contra o melhor time do Brasil”, completou Sampaoli.

Para a partida na Arena do Grêmio, o Santos mostrou muitas preocupações com a velocidade dos donos da casa pelos lados do campo. Nesse sentido, o treinador do Peixe decidiu fortalecer o setor com três zagueiros e explicou a estratégia após o triunfo.

“O que mais me preocupavam eram os pontas por dentro e os laterais ofensivos do Grêmio. Tinha duas maneiras de jogar: defendendo com ou sem a bola. O plano deu certo, tivemos de modificar para três zagueiros. Para mim era mais fácil colocar jogadores habituais, mas preferi colocar jogadores frescos”, analisou.

“Os três volantes foram escalados porque o Grêmio é um time com muita qualidade no meio. Nos últimos 15 minutos não conseguimos defender com a bola, ficou mais complicado”, pontou Sampaoli, que exaltou o nível do duelo contra o time comandado por Renato Portaluppi.

“Foi um grande jogo, onde se viu dois times que querem sempre ganhar. Por momentos tivemos o controle da situação, poderíamos ter feito o terceiro gol três vezes. O Grêmio seguiu insistindo, não renunciou da bola e das tentativas. Fizeram jogadas incríveis, com triangulações e velocidade. Ganhar desse times dá uma grande satisfação”, finalizou.

Com a vitória, o Santos somou seus três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O time, aliás, não terá um longo tempo de recuperação, já que volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada, para a estreia na Vila Belmiro diante do Fluminense.