Sampaoli esboça time titular do Santos com Aguilar e Copete

O Santos treinou em dois períodos nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, na reapresentação do elenco após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo, no Pacaembu. E em ambas as atividades, Copete substituiu Diego Pituca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Felipe Aguilar entrou na vaga de Orinho.

Com essa formação, o Peixe teria três zagueiros, um volante (Alison), dois meio-campistas (Jean Mota e Carlos Sánchez) e dois atacantes (Derlis González e Soteldo), com Copete como ala pela esquerda.

A provável formação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González e Soteldo.

O Alvinegro voltará a treinar nesta quarta-feira, na última movimentação antes da partida contra o Bragantino, quinta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com