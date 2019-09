Sampaoli esboça Santos para visitar o Fluminense; veja provável time

O técnico Jorge Sampaoli esboçou o Santos com o retorno de Gustavo Henrique e sem Carlos Sánchez na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, na penúltima atividade antes da partida contra o Fluminense, quinta, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A definição ocorrerá nesta quarta, após novos testes.

Gustavo esteve suspenso diante do Grêmio, no último sábado, e deve atuar ao lado de Felipe Aguilar, com Lucas Veríssimo pelo lado direito e Victor Ferraz no meio-campo. Derlis González treinou como titular, na vaga de Marinho.

O provável time é: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Victor Ferraz e Diego Pituca; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha.

Evandro, em fase final de recuperação de problema muscular na coxa esquerda, treinou com bola e aguarda para saber a resposta à atividade. Se não sentir dor, pode ser novidade na equipe. Sampaoli imaginava o meia como titular nas últimas rodadas do Brasileirão.

Vale lembrar que Jorge Sampaoli não estará na área técnica no Maracanã. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído pelo auxiliar Jorge Desio.

O Santos ocupa a terceira colocação no Nacional, com 37 pontos, cinco atrás do Palmeiras e a oito do líder Flamengo. O Peixe venceu apenas um dos últimos sete jogos.

