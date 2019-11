Sampaoli encerra preparação para San-São; Confira provável escalação

Nesta sexta-feira, o Santos encerrou a preparação para o clássico deste sábado, às 17 horas (de Brasília), contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fechada para a imprensa, a atividade comandada por Jorge Sampaoli teve a presença de todos os jogadores no campo do CT Rei Pelé.

A má noticia para o torcedor do Peixe são as ausências de Soteldo e Derlis González. Os atletas foram convocados para defender as seleções da Venezuela e Paraguai, respectivamente. Além deles, Kaio Jorge, autor do primeiro gol na virada do Brasil no mundial Sub-17, é o outro desfalque.

Diante disso, um provável Santos deve ter os seguintes atletas: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Evandro e Carlos Sánchez; Marinho, Tailson e Eduardo Sasha.

Com 64 pontos somados, o Santos está apenas três tentos atrás do Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o São Paulo, que vem de duas derrotas consecutivas, é o quinto colocado na tabela.

