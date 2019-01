Sampaoli elogia goleada e já mira protagonismo no San-São

Como não poderia ser diferente, Jorge Sampaoli gostou da goleada do Santos por 4 a 0 sobre o São Bento na noite desta quinta-feira, em Sorocaba.

O técnico argentino analisa a atuação e já mira o clássico contra o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

“Vamos melhorando. Santos não tem a minha cara, mas a cara do objetivo do elenco. Santos fez quatro num campo complicado, contra rival de jogadores muito bons. É um passo à frente, temos que seguir melhorando. O gol do Jean Mota (aos 15 segundos) foi importante, num ataque bem elaborado. Tivemos muitas situações de gol e poderíamos ter feito mais. O gol cedo nos deu segurança, mas continuamos buscando. Alcançamos vitória muito clara contra rival e campo complicados”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

“Estamos convencidos a protagonizar sempre, agora é o São Paulo, mas vamos tentarnos impor como contra o Corinthians. Equipe muito boa, com reforços importantes e precisaremos estar muito bem”, completou.

Depois de vencer Ferroviária e São Bento, o elenco do Santos volta a treinar na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.