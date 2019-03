Sampaoli, do Santos, pode ser punido por discussão com Antônio Carlos Zago

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, pode ser punido por até seis partidas depois da discussão com Antônio Carlos Zago, na ida das quartas de final do Campeonato Paulista, no Pacaembu, no último sábado.

O argentino foi denunciado por meio do artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: “Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código”. A pena é de um a seis jogos. O treinador do Red Bull será julgado sob a mesma premissa.

O julgamento será na próxima segunda-feira, às 17h, no TJD em São Paulo. Em entrevistas, ambos os técnicos minimizaram o fato e disseram que aquilo acabou em campo.

