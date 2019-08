Sampaoli, do Santos, diz que segue de perto o atacante Michael, do Goiás

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, está acompanhando a evolução de Michael no Goiás. O atacante foi procurado pelo Peixe no início do ano, mas a negociação não evoluiu.

O Alvinegro enfrentará Michael neste domingo, às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sampaoli demonstra interesse e faz elogios ao jogador de 22 anos.

“Eu sigo muito. Extremo muito bom, mas temos que ver como relaciona com os companheiros. É individualista e desarma defesas sozinho. Típico jogador brasileiro, de um contra um. Com muito potencial e o valorizamos. Michael sozinho pode causar dano. Temos que estar bem organizados para ganhar”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

Michael tem contrato com o Santos até dezembro de 2022. O Goiás pediu R$ 30 milhões para liberá-lo.

