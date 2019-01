Sampaoli diz que o Boca quer Victor Ferraz e pede para Bruno Henrique ficar no Santos

O técnico Jorge Sampaoli espera que Victor Ferraz e Bruno Henrique, em alta no mercado, permaneçam no Santos para essa temporada.

De acordo com o argentino, Ferraz teve oferta do Boca Juniors-ARG – antes, o lateral-direito foi procurado pelo São Paulo. Bruno recebeu propostas do Cruzeiro e Flamengo.

“Victor Ferraz teve ofertas, Boca Juniors, e preferi que ficasse. É o capitão”, disse Sampaoli.

“Sobre a realidade do futebol, é um grande negócio. Muitos querem sair de onde estão por dinheiro. Bruno, como todos os outros, são tentados para ir a outro lugar e se perde um pouco a essência de sentir pelo escudo, a vontade de jogar por jogar. De desfrutar do jogo. Se tem a possibilidade de ir, depende do clube. Eu queria que ele ficasse, nos daria a qualidade que reclamamos sobre a qualidade que a camisa do Santos merece. A camisa do Santos não pode ser colocada por qualquer um”, completou.

Victor Ferraz tem mais chance de ficar do que Bruno Henrique. O camisa 11 tem o interesse de jogar a Libertadores e as ofertas do Cruzeiro e Flamengo têm salário bem mais alto do que o recebido no Peixe.