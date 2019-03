Sampaoli divide elenco do Santos em treino e jogadores aprovam

Na manhã desta quarta-feira, Jorge Sampaoli realizou um treino diferente no Santos. O técnico dividiu o elenco para dois treinos específicos. No inicio da atividade, apenas zagueiros, laterais e goleiros trabalharam no CT Rei Pelé. Após o término da primeira parte, só atacantes e meias treinaram.

Artilheiro do Santos no ano, com 9 gols, Jean Mota comentou sobre a novidade elaborada pelo argentino e aprovou a atividade realizada nesta quarta.

“Nunca tinha feito esse treino nas outras equipes que joguei e nem mesmo no Santos. É um trabalho específico e muito bom. Treinamos triangulações no ataque e mais cedo os defensores também fizeram uma atividade no gramado. Um trabalho diferente e que irá nos ajudar bastante na temporada. Com essa divisão de grupos o Sampaoli pôde treinar com uma melhor performance o ataque e a defesa”, afirmou Jean Mota.

O plantel volta a treinar no CT de Santos na tarde desta quinta-feira, dia 14. Será a última atividade antes do confronto contra o Novorizontino, marcado para sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final do Estadual, com 23 pontos ganhos, o Peixe quer manter a liderança do Grupo A. O vice-líder Red Bull Brasil tem dois a menos. Jean Mota projetou a partida de sexta contra o Tigre do Vale.

“Estamos só dois pontos na frente do Red Bull Brasil, então se perdermos e eles ganharem nós seremos ultrapassados. Vai ser um duelo difícil na sexta, assim como todos os jogos. Nosso foco é decidir as quartas em casa, então nosso dever e sair com a vitória no Pacaembu para chegar na última rodada com mais tranquilidade”, concluiu o jogador.