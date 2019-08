Sampaoli dá exemplo de Pará para pedir confiança ao torcedor do Santos

Jorge Sampaoli pede confiança do Santos diante das decisões da comissão técnica. A contratação de Pará, do Flamengo, foi utilizada como exemplo.

Boa parte da torcida santista não gostou do retorno do lateral-direito. Pará será anunciado em breve até dezembro de 2020.

“Não costumo (ver redes sociais). É necessário viver a realidade do clube, não estou sabendo da resistência da torcida para um ou outro. Pensamos no mercado, com um jogador que pode dar alternativas e por isso trouxemos. Se perguntarmos para todos quem é ideal, teremos 1500 nomes. Tenho que atuar de maneira fria, buscando o melhor para o Santos. Com as alternativas do clube, escolhemos uma boa”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“E o treinador escolhe outros. Decisão do treinador pode ser diferente da torcida, mas técnico sabe. Torcida precisa confiar no técnico, sem gerar tanta pressão. Pode ser uma falta de respeito ao comando técnico”, completou.

Pará é um dos 14 reforços do Santos para essa temporada. Nessa semana houve também o acerto com Luan Peres e Lucas Venuto. Os outros 11 são Evandro, Soteldo, Felipe Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas (agora no Lyon), Felipe Jonatan, Jorge, Jobson, Marinho e Uribe.

