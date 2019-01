O técnico Jorge Sampaoli conheceu a estrutura do CT Rei Pelé nesta quinta-feira, dia da reapresentação do elenco profissional do Santos.

Ao lado do presidente José Carlos Peres e do gerente jurídico Rodrigo Gama Monteiro, Sampaoli viu e elogiou os três campos, mas pediu para conversar com o responsável sobre a semente utilizada. O engenheiro virá a Santos nesta quinta para explicar os detalhes.

Veja o “rolê” de Sampaoli pelo CT no vídeo abaixo, da Santos TV.