Sampaoli comanda treino com jogadores da base no CT Rei Pelé

Nesta segunda-feira, o Santos iniciou a preparação para a partida contra o Fortaleza, que acontece na quinta-feira, às 20h, no Castelão. O dia contou com uma novidade em relação ao que costuma ser feito na reapresentação do Peixe.

Usualmente, Jorge Sampaoli tem como prática reunir os jogadores do elenco profissional em uma sala do CT Rei Pelé para que todos assistam a vídeos com detalhes táticos do último jogo, assim como análises do próximo adversário. Enquanto isso, os atletas da base que completam o treinamento aguardam no campo para a atividade.

No entanto, nesta segunda-feira, os jovens jogadores realizaram um treino tático em campo, enquanto os profissionais estavam na sala do vídeo. Dentre eles, alguns estão se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020.

O detalhe curioso foi que Sampaoli apareceu no campo para comandar a atividade dos jogadores da base após o término das exibições dos vídeos. Com o fim do treinamento dos jovens, os profissionais vieram ao gramado para dar continuidade ao treino completo.

Para a partida contra o Fortaleza, Sampaoli terá os desfalques de Gustavo Henrique e Marinho, que estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo. Para a zaga, Luan Peres e Luiz Felipe devem brigar pela vaga. Já no ataque, Tailson desponta como o provável substituto.

Depois da vitória contra o Cruzeiro, o Santos chegou aos 68 pontos, na segunda colocação. O Peixe ultrapassou o Palmeiras, que tropeçou contra o Grêmio. Depois do Fortaleza, o Alvinegro Praiano terá pela frente a Chapecoense, o Athletico Paranaense e o Flamengo até o fim do Brasileirão.