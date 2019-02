Sampaoli cogita revezamento entre Vanderlei e Everson no Santos

O técnico Jorge Sampaoli analisará o desempenho de Everson nos treinamentos para saber se promoverá um revezamento entre o ex-Ceará e Vanderlei, titular absoluto desde 2015, no Santos.

O argentino sugeriu Everson após assistir a vídeos do jogador e se impressionar também pela boa saída com os pés, inclusive com a possibilidade de bater faltas.

“Vamos analisar Everson, o conhecemos de vídeo e temos que ver se está à altura do goleiro que temos. Veremos se pode jogar algum torneio, teremos muitos jogos pela frente. Estou feliz pelos goleiros que temos”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva depois da vitória por 4 a 1 sobre o Bragantino, antes de elogiar o rendimento com os pés do camisa 1.

“Vanderlei nos deixou a sensação de crescimento, cresceu com a equipe e em um fundamento que não usava”, completou.

Everson tem 28 anos e foi contratado por R$ 4 milhões junto ao Ceará. A próxima partida do Santos será diante do Ituano, domingo, às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

