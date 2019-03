Sampaoli cogita Pituca de 1º volante e mira testes por ausência de gringos

O técnico Jorge Sampaoli cogita utilizar Diego Pituca como primeiro volante do Santos. No 0 a 0 com o Corinthians neste domingo, em Itaquera, o meio-campista foi recuado depois das saídas de Alison e Jean Lucas no intervalo. E atuou bem.

“Pituca fez uma grande partida, outro dia de lateral, hoje de volante de contenção, no primeiro de volante misto. Interpreta muito bem o jogo e se encontra mais controle de posição, pode ser primeiro volante pois tem bom passe e isso ajuda muito”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O treinador também falou sobre encontrar alternativas por causa da ausência dos selecionados. Convocados para Uruguai, Peru e Paraguai, respectivamente, Carlos Sánchez, Cueva e Derlis González são desfalques certos no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Felipe Aguilar e Soteldo ainda podem ser chamados para as seleções da Colômbia e Venezuela.

“Estamos vendo algumas alternativas. Se não modificam o calendário, jogaremos sem os selecionados. Buscaremos formas diferentes, jogamos um partida na Copa do Brasil e agora menos de 72 horas (contra o Corinthians). Evidentemente o time sentiu, pensei no time com outros jogadores. Rodrygo e Cueva nos deram um novo ar, ameaçaram, poderiam ter convertido. Nossa equipe quase não sofreu no segundo tempo. Partido muito agradável para analisar para o futuro. Jogar contra equipe de hierarquia contra o Corinthians muda alguns detalhes e temos que impor nosso estilo depois do que nos passou hoje”, analisou o argentino.

Com time misto, o Santos, já classificado para o mata-mata do Estadual, enfrentará o Novorizontino na próxima sexta-feira, no Pacaembu, pela 11ª rodada.