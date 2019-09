Sampaoli “aumenta elenco” do Santos no fim do 1º turno; Jobson sobra

O técnico Jorge Sampaoli “aumentou o elenco” do Santos nos últimos jogos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O argentino busca novas opções e variações táticas para o decorrer da competição.

Pará atuou pela primeira vez contra o Cruzeiro, na 15ª rodada. Venuto estreou diante do Athletico, na 18ª partida. Luan Peres debutou na derrota para o Flamengo, no encerramento do turno, no último sábado. Esse também foi o dia da “reestreia” de Cueva, ausente desde maio, em empate com o Internacional.

E no meio dos testes, Jobson sobrou. O volante treinou pela primeira vez em 16 de abril e ainda não jogou. A última partida ocorreu em 23 de março, diante do próprio Santos, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Internamente, membros da diretoria e elenco acreditam que a não utilização é consequência de Sampaoli não ter indicado Jobson. O técnico, porém, garante que a questão é técnica/tática, sem qualquer influência extracampo. O jogador foi procurado pelo Cruzeiro e o presidente José Carlos Peres não liberou.

O Santos utilizou 27 atletas no primeiro turno e é, de acordo com levantamento feito pelo GloboEsporte.com, o time com menos atletas escalados nos 19 jogos do Brasileirão até aqui. Veja abaixo quem Jorge Sampaoli testou.

Goleiros: Everson e Vanderlei;

Laterais: Victor Ferraz, Pará, Jorge e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar, Luiz Felipe e Luan Peres;

Meio-campistas: Diego Pituca, Evandro, Carlos Sánchez, Alison, Jean Mota, Cueva e Jean Lucas (negociado com o Lyon-FRA);

Atacantes: Soteldo, Marinho, Eduardo Sasha, Uribe, Derlis González, Venuto, Kaio Jorge, Copete (emprestado ao Pachuca-MEX) e Rodrygo (negociado com o Real Madrid-ESP).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com