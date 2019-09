Sampaoli alterna esquemas e testa até Luan Peres antes de Flamengo x Santos

A escalação do Santos para enfrentar o Flamengo é uma incógnita. Os jogadores têm uma noção, mas só terão certeza na preleção, poucas horas antes da bola rolar, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorge Sampaoli fez diversos testes ao longo da semana e alternou entre os esquemas com dois e três zagueiros. A linha de três foi utilizada na maior parte do tempo.

Independentemente do sistema, Sampaoli quer um meio-campo forte para dividir a posse de bola e deixar o Rubro-Negro desconfortável em casa.

A tendência é de um 3-4-3, com Victor Ferraz e Jorge com maior liberdade e no apoio pelo meio, e Marinho e Soteldo bem abertos. Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique foram titulares ao longo de toda a semana. Luan Peres chegou a substituir Felipe Aguilar em parte das movimentações.

O treinador, porém, também observou um 4-4-2 com “dois laterais” de cada lado: Lucas Veríssimo e Victor Ferraz na direita, Jorge e Felipe Jonatan na esquerda. Dessa forma, Marinho ficaria fora e Soteldo e Eduardo Sasha “espelhariam” a formação do Flamengo, com Bruno Henrique e Gabigol lado a lado na frente.

Outra novidade pode ser Cueva. Surpresa na lista de relacionados, o peruano atuou no meio-campo no decorrer do trabalho tático da última sexta-feira. Sampaoli vê o jogador com capacidade de substituir Evandro, lesionado, e dar maior criatividade num meio-campo com Alison na vaga de Diego Pituca, suspenso. Mesmo assim, Sánchez segue como provável titular.

A possível escalação é: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar (Luan Peres ou Felipe Jonatan) e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison, Carlos Sánchez (Cueva) e Jorge; Marinho (Felipe Jonatan), Soteldo e Eduardo Sasha.

