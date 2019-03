Sampaoli admite erro e destaca melhora do Santos em clássico “interessante”

O técnico Jorge Sampaoli viu um 0 a 0 “interessante” no clássico entre Corinthians e Santos neste domingo, em Itaquera. O argentino ficou incomodado com o primeiro tempo, admitiu erro e destacou a melhora na etapa final.

“Foi um jogo interessante e muito disputado. Jogadores se ofereceram, os jovens dos dois times fizeram jogo intenso, no segundo tempo fomos buscar o jogo, modificamos taticamente e tivemos controle. Para os treinadores, foi interessante. Esteticamente, não sei. Como técnico, é uma aprendizagem e temos que continuar crescendo”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

“Ideia era jogar no 3-4-1-2, com gente no espaço, por isso Carlos e Derlis entre centrais e laterais. Pensamos na pressão exagerada no Corinthians e isso poderia gerar um oito versus seis, mas não deu certo. A inclusão de Alison de zagueiro era porque no amistoso os cruzamentos do Corinthians foram muito perigosos e com meias que chegavam. Colocamos um zagueiro para livrar os laterais da bola cruzada. São planos e que não terminaram com solução. Ocorreram outras coisas que prejudicaram nosso jogo e isso tem a ver comigo”, completou.

Sampaoli explicou o problema nos primeiros 45 minutos e a dificuldade de enfrentar equipes de “hierarquia”.

“Corinthians fez pressão alta, nós não encontramos a saída com tanta gente no nosso campo. Tivemos que modificar a estratégia porque sofremos e não pudemos jogar no primeiro tempo. No segundo, encontramos as chances de poder entrelaçar o jogo do início para ter chances que não tivemos no primeiro. Foi mérito do Corinthians”, analisou.

“Equipes maiores têm mais hierarquia, condição distinta. Esse cenário, como o do Palmeiras, geram maior rendimento para os jovens. Tentamos com plantel jovenzinho protagonizar contra rivais de destaque. Temos que tentar melhorar para defendermos mais com a bola. Sem a bola, defendemos bem na área no último passe. Também tem a ver com a hierarquia dos rivais que repetirão o que ocorreu hoje”, concluiu.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Novorizontino, sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe já está classificado para as quartas de final.