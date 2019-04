Sampaoli acompanha negociação do Santos por Ricardo Oliveira em “tempo real”

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, está obcecado pela contratação de Ricardo Oliveira, do Atlético-MG. O argentino acompanha a negociação em “tempo real”.

Sampaoli cobra o presidente José Carlos Peres a todo tempo e busca informações também com o gerente de futebol Gabriel Andreata. O treinador já falou algumas vezes com o próprio atacante e recebeu sinal verde pelas tratativas.

Jorge Sampaoli vê Ricardo Oliveira como principal centroavante do país e não se importa com a idade – 38 anos. Nas ligações ao jogador, o comandante disse vê-lo perfeitamente adequado seu sistema de jogo.

Oliveira, titular do Galo e em alta com a torcida, não quer manchar sua trajetória, mas tem interesse em retornar se o clube mineiro aceitar. O contrato vai até o fim de 2020, com preferência de prorrogação por mais uma temporada.

O Atlético-MG não tem interesse em se desfazer de Ricardo Oliveira, porém, o Peixe conversa com o representante do atleta e vê chance de êxito por meio de compensação financeira e algum jogador em troca.

Enquanto mira o Pastor, principal desejo de Sampaoli, o Santos pensa em alternativas no mercado externo. A janela internacional de transferências se encerrará na quarta-feira. Para o mercado externo, as negociações seguem liberadas.

