Rony lamenta empate e reconhece momento ruim do Santos: "Estamos devendo e muito"

O atacante Rony lamentou o empate em 1 a 1 do Santos com o Deportivo Recoleta-PAR na noite da última terça-feira, no Paraguai, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O Peixe saiu na frente com Neymar, mas viu os donos da casa deixarem tudo igual já na reta final da partida.

Assim como em outros jogos, o grande problema do Santos foi a ineficiência. A equipe santista controlou a posse e terminou o jogo com 16 chutes a gol, além de ter tido ao menos duas oportunidades perdidas, uma com Gabigol e a outra com Neymar. Rony, então, admitiu que o time pode ter 'relaxado' após marcar.

"É difícil explicar, até mesmo pelo jogo que foi, pelo jogo controlado que estava, e mais uma vez caímos no erro de achar que estava tudo certo. Nossa preocupação é, muitas das vezes, não entrar nesse achar que está tudo certo. Quando a gente acha que está tudo certo, temos que ligar o alerta. Entrei no final já e talvez eu nem tivesse entrado se não tivesse sofrido o gol, mas eu sempre tenho o pensamento de que eu tentei ajudar", disse Rony ao SBT.

O Santos vive um momento ruim na temporada, o que foi reconhecido pelo atacante, que afirmou que o elenco está devendo. O Peixe já não sabe o que é ganhar há sete partidas, com uma derrota e seis empates no recorte.

O clube da Baixada Santista, inclusive, igualou o maior jejum da atual temporada. Entre janeiro e fevereiro deste ano, o Santos também ficou sete jogos sem vencer, ainda sob o comando de Vojvoda, com quatro empates e três derrotas,

"Com muita vontade, acabei fazendo até uma falta. É continuar trabalhando, continuar com a cabeça erguida, acreditando que as coisas têm que se ajeitar. Amanhã é já focar no próximo jogo. Mas é claro que poderíamos ter ganhado esse jogo, e estamos devendo e muito, até mesmo pelos torcedores que vieram prestigiar a gente, pelo carinho e recepção da torcida", concluiu Rony.

O Santos de Rony, agora, já vira a chave novamente e retoma o foco no Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do torneio nacional.

Situação na tabela

O resultado foi não foi o ideal para o Santos, mas com o empate no outro jogo do Grupo D, a equipe ainda pode avançar direto ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o Peixe segue sem vencer e amargou o terceiro empate no torneio continental, somando três pontos e permanecendo na laterna da chave.

Próximos jogos do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)