Roma manifesta interesse em Lucas Veríssimo, do Santos

A Roma manifestou nos últimos dias o interesse em contratar Lucas Veríssimo, do Santos. O clube italiano procurou os representantes do zagueiro para saber quanto é suficiente para tirá-lo do Peixe. Há outros defensores na pauta do técnico Paulo Fonseca.

A Roma trabalha com a ideia de gastar entre 7 e 8 milhões de euros (R$ 30 e R$ 35 mi) por um zagueiro. O Alvinegro recusou uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 45,3 mi, à época) do Torino (ITA), em julho de 2018, por exigir toda a quantia para si, sem ceder aos empresários. Gianluca Petrachi, diretor de futebol da equipe de Turim à época, está assumindo o departamento romano.

O Santos ainda não foi procurado pela Roma, mas admite a possibilidade de negociar o jogador de 23 anos nesta janela de transferências. O Peixe, porém, não deve aceitar menos de R$ 45 milhões.

O atleta revelado na base do Peixe foi protagonista em duas das três janelas em 2018. Na primeira, ficou perto de reforçar o Spartak Moscou-RUS. Na segunda, bem próximo de fechar com o Torino. Outras equipes como Saint-Éttiene, Nantes e Lyon, da França, Stuttgart, da Alemanha, e Zenit, da Rússia, demonstraram interesse.

O contrato de Lucas Veríssimo vai até 30 de junho de 2022. O Santos detém 80% dos direitos econômicos do zagueiro. Ele possui 129 jogos pelo Peixe.

