Rollo rebate colete à prova de balas de Peres: “O meu é a camisa do Santos”

O vice-presidente do Santos, Orlando Rollo, interpretou como exagero a decisão do atual mandatário do clube, José Carlos Peres, de usar um colete à prova de balas na votação do impeachment deste sábado. Os dois foram eleitos na mesma chapa no começo do ano, mas atualmente são desafetos – mesmo assim, houve o cumprimento dos dirigentes na assembleia realizada na Vila Belmiro.

“Ninguém quer a morte dele, não. Aqui não tem assassino. Queremos apenas a saída dele do clube. Enquanto ele veste colete à prova de balas, meu colete é a camisa do Santos”, afirmou Rollo, ao participar do pleito deste sábado.

Peres ainda falou sobre ameaças à sua mãe, que atualmente mora em Curitiba e tem 91 anos. Rollo foi enfático na resposta. ” A cidade de Santos não tem assassinos”, avisou.

A votação de impeachment de Peres foi realizada durante todo o sábado na Vila Belmiro. A maioria dos conselheiros decidiu pela permanência do atual presidente à frente da diretoria do clube.