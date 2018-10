Rollo contesta indicação de Peres ao Comitê de Gestão do Santos

Orlando Rollo prometeu apoiar o que for bom e criticar o que for ruim da gestão de José Carlos Peres no Santos. E o vice-presidente não gostou de uma das indicações do mandatário ao Comitê de Gestão.

Peres sugeriu quatro nomes para repor as renúncias dos últimos meses: Anilton Luiz Perão, José Bruno Carbone, Matheus Del Corso Rodrigues e Paulo Schiff substituiriam Andres Rueda, Hanie Issa, José Carlos de Oliveira e Urubatan Helou.

O vice gosta de três das quatro sugestões, mas contesta a nomeação de Paulo Schiff, jornalista e ex-presidente do Conselho Deliberativo, contra quem move um processo na Justiça.

“Respeitarei a vontade do presidente, estou de acordo, mas com restrição a um: Paulo Schiff. Eu, inclusive, tenho processo contra ele. Há menos de um mês criticou a gestão, lembrei o presidente sobre isso. Eu apoio todos os nomes indicados, mas do Paulo Schiff é com restrição. Tenho um processo por conta de coisas que escreveu sobre mim e o presidente na coluna (no Jornal da Orla)”, disse Orlando Rollo.

Procurado pela Gazeta Esportiva, Paulo Schiff minimizou a contestação do vice-presidente Orlando Rollo.

“Respeito o posicionamento dele, mas o artigo 61 do Estatuto Social que os diretores do Comitê de Gestão são indicados pelo presidente. Foi o presidente que me convidou. E a aprovação do nome indicado cabe ao Conselho Deliberativo”, disse o jornalista.

A ideia de José Carlos Peres é utilizar a experiência de Paulo Schiff para melhorar seu relacionamento com o Conselho Deliberativo. O impeachment do presidente foi aprovado por ampla maioria no órgão, antes do associado optar por sua permanência no último sábado.

As quatro indicações de Peres para o Comitê de Gestão serão votadas em reunião do Conselho Deliberativo na próxima terça-feira, na Vila Belmiro.