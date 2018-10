Rodrygo volta da seleção sub-20 e participa de treino no Santos

Rodrygo retornou da seleção brasileira sub-20 após amistosos contra o Chile e participou de treino técnico do Santos na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

O técnico Cuca comandou um treino de manutenção da posse de bola, com dois toques, sem dar qualquer pista do time titular para a partida contra o Internacional, segunda-feira, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o trabalho foi de finalizações.

Bryan Ruiz, convocado para a Costa Rica, e Kaio Jorge, na seleção brasileira sub-17, ainda não se reapresentaram. Felippe Cardoso, com pubalgia, segue no departamento médico. O atacante Jardeu, do sub-20, foi testado na atividade entre os profissionais.

O elenco do Santos voltará a treinar na tarde desta quinta-feira. Cuca deve ter força máxima para escalar a equipe. Uma provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.