Rodrygo treina no Santos pela 1ª vez em 2019; Felippe Cardoso inicia transição

Rodrygo treinou no Santos pela primeira vez em 2019 nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O atacante se reapresentou depois de disputar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira até o último domingo.

Depois do Brasil não se classificar para o Mundial da categoria, Rodrygo ganhou terça e quarta de folga e voltou a trabalhar nesta quinta. Ele não participou da pré-temporada por causa da competição no Chile.

O departamento médico avaliará o jovem pois ele tem uma inflamação nas costas e passou por infiltrações para não ser desfalque na seleção. Ele não deve ir a campo e nem estar à disposição contra o Guarani, na próxima segunda-feira, no Pacaembu.

Centroavante de volta

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Felippe Cardoso iniciou a transição do departamento médico para o gramado com corrida em volta do campo.

O centroavante ainda não foi liberado para treinar com bola e também deve ficar fora da partida contra o Guarani, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com