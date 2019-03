Rodrygo revela surpresa pela reserva e fala em sonho antes de deixar o Santos

Rodrygo foi surpreendido pelo técnico Jorge Sampaoli pouco antes da bola rolar para Red Bull 0 x 0 Santos na noite desta terça-feira, no Moisés Lucarelli.

Depois de treinar como titular na segunda, no CT Rei Pelé, o camisa 11 foi substituído por Copete para fortalecer a marcação pelo lado esquerdo do time.

“Sim (fui pego de surpresa), não só vocês, estava confiante para sair jogando. Sampaoli conversou comigo durante o dia e falou que ia optar por outro jogador, até pelas características que o jogo ofereceria, e que me usaria no segundo tempo”, disse Rodrygo, ao SporTV.

O camisa 11 também falou de poder realizar um sonho antes de vestir a camisa do Real Madrid. A ida à Espanha está prevista para 15 de julho.

“Até conversei com meu pai. Um dos sonhos da minha vida no momento é sair do Santos com o título do Campeonato Paulista, que acho que é o único que eu vou conseguir disputar antes de ir embora”, concluiu.