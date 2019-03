Rodrygo revela conselhos de Sampaoli e se inspira em gols na base contra o Corinthians

Negociado com o Real Madrid e com ida à Espanha marcada para o dia 15 de julho, Rodrygo tem recebido atenção especial do técnico Jorge Sampaoli no Santos.

Conhecedor do futebol espanhol e recentemente no comando do Sevilla, Sampaoli dá conselhos e quer ajudar a joia a chegar preparado na Europa.

“Aprendo muito, converso nos treinamentos. Sempre me dá dicas, golpes e melhoro a cada dia. Óbvio que vou jogar melhor a cada jogo, espero jogar melhor no clássico. Com a inteligência dele, não tem como não evoluir”, disse Rodrygo, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“Conversou comigo e disse para me empenhar muito pois tudo que passa aqui vai encontrar lá. Se estiver preparado, vai encurtar caminho. Falou de intensidade no treino, reagir rápido depois de perder a bola. São essas as coisas que vão encurtar meu caminho para a adaptação lá. A gente respeita muito pela história, por tudo que fez. Acompanhei muito no Chile e temos muito respeito, sempre vamos parar para ouvir. Se falar para correr para fora do campo, vou correr. É o Sampaoli dizendo (risos)”, completou.

E para aumentar a sua história no Peixe, Rodrygo espera o primeiro gol contra o rival Corinthians. O camisa 11, “carrasco” na base”, tem a chance de marcar no domingo, às 16h (de Brasília), em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

“Marcar em clássico é o mais importante, na base fazia muito e contra o Corinthians não fiz nos dois jogos. Espero que no domingo dê tudo certo para eu fazer o gol”, concluiu.

